Bez Krievijas nekādi

Identitātes pamati

Atsaukšanās uz Otrā pasaules kara beigu gadadienu no Krievijas puses ir likumsakarīga, jo Otrais pasaules karš ir mūsdienu Krievijas identitātes stūrakmens. Raugoties no Krievijas pozīcijām, tas ir vēsturisks notikums, kurā savijas varonība, pašaizliedzība, cīņa pret un galu galā uzvara pār ļaunumu, kas Krieviju nostatīja blakus ASV kā vienai no dominējošajām valstīm pasaulē. Likumsakarīgi Krievija to tiecas izmantot savās interesēs kā piemēru saviem labajiem nodomiem, taču vienlaikus tas ilustrē mūsdienu Krievijas iezīmi. Krievija konsekventi izvairās no savas vēstures pārskatīšanas, no visa neglaimojošā norobežojoties vai mēģinot to novelt uz pavisam citiem.