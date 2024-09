Šis jautājums turpina radīt diskusijas par to, cik pamatoti bija ieguldīt nodokļu maksātāju naudu, lai uzturētu uzņēmuma dzīvotspēju un attīstību.

Sniegtais atbalsts, kas tika izlietots darbinieku algu izmaksām (no kuriem daļa atgriezās valsts budžetā nodokļu veidā), piegādātāju saistību izpildei (degvielas, remonta, lidostu u.c. maksājumiem) un obligāciju turētājiem, kā arī lidmašīnu līzinga kompānijām – vai šos izdevumus varētu uzskatīt par izšķērdību vai nepamatotiem? Ja būtu ļauts "airBaltic" bankrotēt, neizbēgami rastos morāli jautājumi par Latvijas valsts atbildību pret uzņēmuma kreditoriem, tostarp tiem, kuri tur uzņēmuma izsniegtās obligācijas par 250 miljoniem eiro. Visticamāk centieni atgūt zaudējumus tiktu vērsti gan pret uzņēmumu, gan pret valsti. Kāds būtu valsts finansiālais slogs šādā gadījumā?

Kā "airBaltic" padomes priekšsēdētājs — vai man tagad ir jāapvaino Gausu par šo līdzekļu izlietojumu neparedzētas krīzes laikā? Tieši pretēji — uzņēmuma ambiciozais plāns sniegt pienesumu, realizējot stratēģiskus izaugsmes plānus un IPO procesu, uzskatāms par atbildīgu rīcību. Kritizēt šo pieeju ir nepamatoti, īpaši ņemot vērā plašākas valsts kā akcionāra intereses. "airBaltic" sniedz valstij būtisku vērtību, vairāk nekā tikai finanšu rādītājus. Tas ir lielākais pakalpojumu sniedzējs savā sektorā, apsteidzot mūsu kaimiņus Lietuvu un Igauniju, kā arī veicina Latvijas IKP — tas veido aptuveni 2% no iekšzemes kopprodukta.

Vai mēs gribētu, lai Latvijas valsts karogs pazūd no Eiropas debesīm? Vai sabiedrība būtu gatava samierināties ar to, ka Latvija kļūst atkarīga no citu valstu lidsabiedrībām? "airBaltic" ne tikai simbolizē Latvijas nacionālo lepnumu, bet arī ir būtisks spēlētājs ekonomikā. Izvēle atbalstīt uzņēmumu bija izvēle par nākotni — gan ekonomisko, gan stratēģisko.