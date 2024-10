Ir pirmdienas rīts un, ceļā uz darbu Latvijas Zinātnes padomē, es telefona audio ierunāju pārdomas par to, kas īsti ir zinātne un kā tā ietekmē mūsu ikdienu. Iesākumā, skaidrs ir tas, ka zinātne ir mums visapkārt un sniedz vēl nebijušas iespējas ikdienas uzlabošanai, piemēram, palīdz man šobrīd jums pastāstīt par aktuālo, ko paveikuši Latvijas zinātnieki. Mūsu pētnieki filoloģijas, matemātikas un mākslīgā intelekta jomā aktīvi sadarbojas, lai pētītu mūsdienu latviešu valodu un radītu jaunas, pielietojamas tehnoloģijas un platformas modernai valodas izmantošanai.

Viena no tām - LATE - ļaus man šo audio ierakstu augšupielādēt, kvalitatīvi atpazīs latviešu valodu ar visiem tās gramatikas likumiem, garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm, un sagatavos man rakstīto teksta versiju. Man atliks vien izdzēst neveiklas pārteikšanās, atkārtojumus, un pielabot tekstu, lai runātā valoda ir saprotamāka rakstītā versijā.

Šī tehnoloģija noder ne tikai man, tā noder jebkuram latviešu valodas lietotājam, kuram regulāri vai laiku pa laikam nepieciešams no audio vai video teksta izveidot rakstisko tekstu, subtitrus, protokolus vai piezīmes. Labs palīgs, piemēram, žurnālistiem, studentiem, TV, filmu un video veidotājiem, sanāksmju sekretāriem, pedagogiem, veidojot vai fiksējot mācību stundu, aizņemtiem vai radošiem cilvēkiem, kuriem rodas nepieciešamība domas piefiksēt audio formātā, bet pēc tam iegūt rakstiski. Valodnieku un matemātiķu sadarbība mums ir radījusi šo un vēl virkni citu modernu valodas tehnoloģiju.

Tikmēr citās jomās – pagājušajā nedēļā, klausoties kādu no Latvijas Televīzijas diskusiju raidījumiem, es dzirdēju atziņu no sociālajiem darbiniekiem, ka viņu darbs ir bīstams, jo no drošības viedokļa ir neparedzams. Dodoties apsekot savus klientus, viņi nezina, kas viņus sagaida un vai viņi nebūs apdraudēti. Kā šeit var palīdzēt zinātne? Latvijas zinātnieki ir izstrādājuši prototipu vieglai, pret triecieniem un šāvieniem būtiski uzlabotai aizsargvestei.