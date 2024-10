Darbā pieņemšanas procesi : darbinieku atlase un pieņemšana darbā ir viena no jomām, kurā visvairāk var izpausties neobjektivitāte un diskriminācija. Tāpēc ir svarīgi izmantot daudzveidīgus potenciālo kandidātu piesaistes kanālus, definēt skaidrus amata pienākumus un nepieciešamās prasmes. Vienlaikus iekļaujoša pieeja paredz ņemt vērā potenciālo kandidātu individuālās vajadzības – gan organizējot darba intervijas, gan pildot prasmēs balstītus pārbaudes uzdevumus vai testus. Tāpēc svarīgi ir izvērtēt izmantotās atlases un novērtēšanas metodes, lai tās būtu godīgas un nodrošinātu kandidātiem vienlīdzīgas iespējas pierādīt savas zināšanas, prasmes un spējas, kā arī potenciālu izpildīt darba pienākumu prasības.

Sagaidāmie rezultāti : ja organizācija savā cilvēkresursu vadības politikā vadās pēc labākajiem dažādības un iekļaušanas standartiem, viens no izmērāmiem rezultātiem ir, ka tā nodarbina cilvēkus no dažādām kopienām, kurās tā darbojas un sniedz pakalpojumus, tostarp cilvēkus no demogrāfiski nepietiekami pārstāvētām grupām. Savukārt iekšējos mērījumos var noskaidrot, vai darbinieki organizāciju atzīst par godīgu un iekļaujošu darbavietu, kur ikviens tiek novērtēts.