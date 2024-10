Latvija ieņem pēdējo vietu Eiropā pēc veselīgi nodzīvotajiem mūža gadiem. Kamēr Zviedrijā šis rādītājs sasniedz 72 gadus gan vīriešiem, gan sievietēm, Latvijā tas ir tikai 53,45 gadi. [1] Sirds un asinsvadu slimības veido pusi no visiem nāves gadījumiem valstī, tomēr būtiskākie neinfekcijas slimību riska faktori ir novēršami un cieši saistīti ar dzīvesveidu. [2] Nepietiekama fiziskā aktivitāte ir viens no svarīgākajiem aspektiem, kas veicina aptaukošanos un sēdošu dzīvesveidu. Šī problēma ne tikai būtiski ietekmē indivīda veselību, bet arī rada ievērojamu slogu Latvijas ekonomikai un negatīvi ietekmē arī citas nozares.

Trešdaļa (33%) mūsu sabiedrības ir sasirgusi ar sēdēšanu dīvānā un nekā nedarīšanu, nevēloties tajā neko mainīt. [7] Viens no šķēršļiem fitnesa klubu un sporta zāļu apmeklēšanai ir valdošais stereotips, ka tur sportot dodas tikai tā sauktie "kačoki" ar domāšanas stilu "go hard or go home" jeb pārliecību, ka katrā treniņā no sevis ir jāizspiež viss iespējamais, ik reizi pārkāpjot savus limitus. Tomēr Latvijas Veselības un Fitnesa asociācijas (LVFA) biedru pieredze pierāda, ka fitnesa nozare nav tikai smagu svaru cilāšana. Pastāv nebeidzamas izkustēšanās iespējas dažādiem sagatavotības līmeņiem, turklāt arvien vairāk tiek runāts par iekļaujošas treniņu vides un programmu radīšanu, lai katrs varētu rast sev piemērotāko un tīkamāko fizisko nodarbi.