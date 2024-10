Vai cilvēcība ir beznosacījuma, bezizmēra un bez robežām? Jā, ja tu sēdi kādā tējnīcā kara neskartā drošā valstī, tev uz galvas ir dredu pūznis un tu par pasaulē notiekošo pļāpā ar saviem filozofijas bakalaura kursabiedriem. Nē, ja tu dzīvo reālajā pasaulē, kur tomēr ir jāizvēlas komandas un jāsadala katram savi mentālie resursi. Tāpēc man ir grūti just līdzi palestīniešiem, bet viegli just līdzi ukraiņiem, un tam nav nekāda sakara ar rasismu. Daudz vairāk ar ģeogrāfiju.

Jāsāk ar to, ka absolūti neesmu tas cilvēks, kuru varētu uzskatīt par zinošu šī konflikta speciālistu. Daudzi uzsver tā sarežģīto vēsturi un to, ka "viss nesākās 2023. gada 7. oktobrī". Tā pavisam noteikti ir, bet nav arī gluži tā, ka tas būtu kaut kāds īpašs izņēmums. Kaut ap to bieži mēdz radīt mistiskuma auru un "tur viss ir tik sarežģīti, ka tev pašam jābūt dzīvojušam Izraēlā/Gazā, lai saprastu". Šādi argumenti parādījās arī tiešsaistes kaujās starp Izraēlas un palestīniešu atbalstītājiem. Man ir taisnība, jo "es tik un tik mēnešus dzīvoju Izraēlā". Vai "mani draugi ir palestīnieši". Tas, protams, palīdz gūt kaut kādas papildu zināšanas un ieskatu, taču – pārsvarā jau vienpusēju. Tāpēc pietiks to mistificēt ar attaisnojumiem, ka "tur viss ir tik sarežģīti, autsaideri nesapratīs un nav tiesīgi komentēt".