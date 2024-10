Maijā, kad uzsāku šī pasākuma rīkošanu, teicu sev – ja uz ASV atbrauks 5 uzņēmumi no Latvijas un Latvijas vēstniecībā mēs sapulcināsim kādus 20 dalībniekus, tad uzskatīšu, ka saiets ir savu mērķi sasniedzis. Kad pienāca pasākuma diena, reģistrējušies bija pāri par astoņdesmit dalībniekiem, bet no Latvijas uz ASV atbrauca un konferencē piedalījās trīspadsmit uzņēmumi.

Skeptiķi varētu sacīt, ka sapņot jau nevienam nav liegts, bet ko valdība var praktiski izdarīt, lai šādi divdesmit uzņēmumi ASV rastos? Pirmkārt, es domāju, ka jāturpina rīkot uzņēmēju un politiķu vizītes. Jo vairāk pūļu tiks ieguldīts to rīkošanā, piesaistot "vietējos", jo labāks būs rezultāts. Otrkārt, uzņēmēji ir jāmudina vērt vaļā filiāles. Tūrisms ir laba lieta, bet nekas nedod lielāku stimulu tikt pie pelnoša biznesa kā "foot on the ground" un apmaksājami ikdienas rēķini mērķa valstī. Treškārt, un varbūt tas ir pat svarīgākais, – valdībai ir jānosaka eksports kā prioritāte un ierēdņiem jāatbalsta uzņēmēji eksporta veicināšanā, kā arī lielie valsts ņēmumi ir jāvirza uz eksportu – katrs TET vai LMT, vai "Latvenergo" aiz sevis uz eksporta tirgu atvilks desmitiem mazāku uzņēmumu, un kopā veidosies spēks. Uzskatu, ka tieši šāda eksporta ētosa radīšana ir mūsu vadošo uzņēmēju un politiķu pienākums, kas ir pat svarīgāks par bezgalīgajām diskusijām par viena vai divu procentu nodokļu pārcelšanu no vienas izmaksu ailītes citā.