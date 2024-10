Pedagogiem nav jāsamierinās ar politikas veidotāju attieksmi, piemēram, domājot par mācību līdzekļiem, — pedagogi netiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā, tā vietā mums no augšas tiek izmests, kas un kā jādara, lai gan tieši mēs ikdienā strādājam ar bērniem un no pieredzes zinām, kādas lietas un metodes strādā, bet kādas — ne. Mācību līdzekļu iegādei tiek atvēlēti daži desmiti eiro uz vienu skolēnu, un pedagogam neviens nejautā, vai un kā ar to iespējams iztikt. Mēs neesam gatavi piekrist tādai attieksmei.

Skolotāji nav neapmierināti bļauri, mēs esam gatavi konstruktīvam dialogam, taču vienlaikus vēlamies arī cieņpilnu attieksmi no politikas veidotājiem un atbildīgo iestāžu pārstāvjiem. Pedagogiem ir tiesības piedalīties to lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē viņu darbu un skolēnu ikdienu, nevis tikai no augšas saņemt norādes, kas bieži vien no realitātes ir ļoti tālu. Tagad ir īstais laiks pedagogu renesansei — panākot, ka mūsu viedoklī ieklausās.