Pēdējos gados Latvijā arvien vairāk iesakņojas tiesiskai valstij nepieņemamā pārliecība, ka augstas ranga valsts amatpersonas var pieņemt citas personas skarošus prettiesiskus lēmumus bez kādām negatīvām sekām sev pašiem. Tomēr, neatkarīgi no politiskās atbildības un tā, ka kaitējums nodarīts veicot amata pienākumus, jebkurš par savu rīcību ir atbildīgs likuma priekšā. Citējot senos romiešus: Dura lex, sed lex – Likums ir skarbs, bet tas ir likums.

Pēdējos gados pieņemts valsts amatpersonu lēmumus, kas balansē uz tiesiskuma robežas vai pat to pārkāpj, attaisnot ar sabiedriskā labuma vai attiecīgā brīža politiskās konjunktūras nepieciešamību. Lielākoties amatpersonas ir patiesi izbrīnītas, uzzinot, ka ar savām darbībām pārkāpušas likumu vai konkrēta indivīda cilvēktiesības. Latvijas valstij reizi pa reizei nākas saskarties ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas (retāk – Eiropas Vispārējās tiesas) spriedumiem, kuros līdztekus secinājumiem par pret iesniedzēju pieļautajiem pārkāpumiem, tiek piespriesta arī kompensācijas izmaksa. Šādos gadījumos valsts atver maku un maksā, lai gan attiecīgos zaudējumus regresa kārtībā būtu jāsedz tām amatpersonām, kuru rīcības rezultātā minētā situācija radusies.

Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti visai strikti reglamentē valsts amatpersonu atbildību. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 71.panta pirmā daļa nosaka, ka amatpersona, likumā noteiktos gadījumos, par pārvaldes lēmumu ir atbildīga civiltiesiski, krimināltiesiski, administratīvi, bet normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos — arī disciplināri. Ministru kabineta iekārtas likuma 4.panta trešā daļa paredz, ka, neatkarīgi no politiskās atbildības, Ministru kabineta loceklis par savu rīcību ir atbildīgs arī saskaņā ar krimināltiesisko, administratīvo vai civiltiesisko atbildību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Civillikums paredz atbildību par tādu personas darbību vai bezdarbību, kura neatbilst prasītajam rūpības līmenim un kuras rezultātā aizskartas citas personas tiesības, nodarot kaitējumu.[2] Atbilstoši Ministru kabineta iekārtas likuma 4.panta trešajai daļai un Augstākās tiesas (Senāta) judikatūrā atzītajam: "Neatkarīgi no politiskās atbildības Ministru kabineta loceklis par savu rīcību ir atbildīgs arī saskaņā ar krimināltiesisko, administratīvo vai civiltiesisko atbildību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Tādējādi likumdevējs nav pilnībā izslēdzis iespēju prasīt civiltiesisku atbildību no Ministru kabineta locekļa kā fiziskas personas (salīdzinājumam, piemēram, attiecībā uz tiesnešiem likuma "Par tiesu varu" 13.panta piektajā un sestajā daļā tiešā tekstā norādīts, ka par zaudējumiem, kas nodarīti, tiesnešiem pildot tiesas spriešanas funkcijas, tiesneši nav mantiski atbildīgi)."