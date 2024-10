Ukraina – kara plosīta, bet nesalaužama

Mīnēta, līdz ar to dzīvošanai un lauksaimniecībai nepieejama, ir 139 000 km² plaša teritorija – tās ir divas Latvijas. No tā Ukraina zaudē 11 miljardus eiro gadā. Ukrainā milzīgs skaits nereģistrētu ieroču, kas atrodas frontē. Varasiestādes daudz strādā, lai ieroči neizkļūtu no kara zonas. Vienlaikus to nevarēs novērst pilnībā un tas radīs problēmas visai Eiropai.