Nesākšu iztirzāt visus šos likumus, bet apstāšos pie viena – Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 477, kuri nu beidzot atrisināja šo bezgala neskaidro, dramatisko un pat traģisko problēmu Latvijas skolu dzīvē, proti, kā tad izvērtēt skolēna zināšanas. Neskatoties, ka tie ir tikai grozījumi, te, šajos 800 vārdos, ir ieausti gan latviskie, gan nelatviskie, gan zinātniskie, gan nezinātniskie vārdi, lai metodiski pareizi un pavisam galīgi paskaidrotu skolotājiem, direktoriem, vecākiem to, ko viņi pirms tam nezināja.

Pirms iztirzāt pašu dokumentā iekļauto vērtēšanu, kā stila un "zinātniskuma" (lasi, sarežģītības) piemēru minēšu tikai vienu no teikumiem, ar kādiem piebārstīts viss dokuments: "Pedagogs nodrošina skolēnam papildu iespējas demonstrēt sniegumu, ja pedagogam nav bijusi iespēja objektīvi novērtēt skolēna sniegumu attiecībā pret konkrētiem sasniedzamajiem rezultātiem vai ja mācību gada noslēgumā vērtējums izšķiras vienas balles robežās, vai skolēns izteicis vēlēšanos uzlabot vērtējumu."

Un tagad par pašiem vērtējumiem. To ir veseli četri.

Pirmais – formatīvā vērtēšana. Paskaidrojums sastāv no 26 vārdiem, bet, kas mums ir jāzina, – tā neietekmē gala atzīmi , piemēram, mācību priekšmetā visu pusgadu jūs saņemat 100% (kaut gan MK dokumentā par procentiem nekas nav teikts) un galā cerat uz gala atzīmi 10, bet pēkšņi saņemat 5. Un, ja skolēna mamma vai tētis sāk interesēties, kāpēc tas tā notiek, skolotājs viņam drīkst nocitēt MK noteikumu teikumu: "Formatīvā vērtēšana ir nepārtraukta ikdienas mācību procesa sastāvdaļa un nodrošina skolēnam un pedagogam atgriezenisko saiti par skolēna tā brīža sniegumu attiecībā pret plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Formatīvie vērtējumi neietekmē skolēna snieguma summatīvos vērtējumus." Skaidrs?

Noslēgumā – par atzīmju likšanu. MK noteikumos neatradu striktu teikumu par to, ka skolēns nedrīkstēs labot atzīmes kādā no priekšmetiem. Taču gan Valsts izglītības satura centrs (VISC), gan "Skola2030" komanda, kuras līdzšinējo darbu laikam gan nevar nosaukt par izcilu, bez īsta juridiska pamatojuma uzstāj, ka, jā, skolēns nedrīkst labot savas atzīmes. Šis uzstādījums nu gan ir vienkārši aplams, lai neteiktu kādu stiprāku nezinātnisku vārdu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē: "Tu nedrīksti labot atzīmi, tu nedrīksti pilnveidoties, tu nedrīksti tiekties uz augšu, tu nedrīksti būt labāks. Tu pats esi vainīgs, ka nopelnīji tādu sliktu atzīmi. Un kas par to, ka tev sāpēja galva vai tu biji neizgulējies, vai tev mājās ne viss ir kārtībā? Tu pats esi vainīgs, mēs, gudrie pieaugušie, nedosim tev tādu iespēju, nākamreiz tu padomāsi par savu nedomāšanu, uzcītību, slinkumu, neadekvāto uzvedību un nezin ko vēl!"