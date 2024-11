"Vairāk tā paša nav vēlams"

Man prātā palicis citāts no Ukrainas pilsoniskās sabiedrības pārstāvja teiktā Varšavas drošības forumā šī gada 1.–2. oktobrī: "More of the same is not welcomed." Katrs var interpretēt to pa savam – bet īsumā tas precīzi raksturo ukraiņu sajūtas par vēlēšanām ASV. Ja ievēlētu Kamalu Harisu un viņa turpinātu Demokrātiskās partijas īstenoto politiku, tostarp tādā mērā, kā ir līdzšinējais atbalsts, tad brīnumu nebūs, uzvarēt Krieviju ar esošajiem resursiem nebūs iespējams. Trīs gados tas ir pārbaudīts praksē. Ja pie varas nāks republikāņu kandidāts Tramps – viss var mainīties, bet, kam par labu un kā, nav zināms.