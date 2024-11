Kā 70. gados dzimušajam man ir savs skatījums par nevardarbīgu pretošanos okupācijas varai, dziesmoto revolūciju un barikāžu laiku. Atmiņas par 90. gadu sākuma notikumiem mani spārno, tās ļauj man labāk izskaidrot šodienas jauniešiem mana jaunības laikmeta, lai cik groteski tas skanētu, izaicinājumus un to ietekmi šodienas Latvijas iedzīvotāju dzīvē. 1985. gada "Pērkona" koncerts Ogrē, atbrīvošanās no okupācijas varas jeb "padumjās savienības" vergu važām un t.s. brīvība pāri visam ētoss ir veidojis latviešu ideālistiskus uzskatus par cilvēka varēšanu politikā. Tas, iespējams, skaidro zināmu neizpratni daļā mūsu līdzpilsoņu par brīvības un pienākumu lomu brīvvalstī, jo, kamēr skaidrs vairākums bija barikāžu mūsu pusē un mazākums otrā pusē, tikmēr pulka ļaužu nogaidīja nevienā pusē.

Eiroatlantiskās drošības kopienas pamatvērtības

Pēc neatkarības atgūšanas 1991. gadā tūkstošiem Latvijas studentu ir skolojušies ārpus Latvijas. Tie ir atgriezušies ar tik nepieciešamajām zināšanām valsts jaunbūvei un ar izpratni par to, kā funkcionē Rietumu liberālās demokrātijas. Rietumu liberālajām demokrātijām, kuras aizstāv pamatbrīvības un likuma varu, nav vienojoša raksturlieluma, jo tās sakņojas nācijvalstu vēsturiskās tradīcijās. Bieži notiek tā, ka mūsu kopējā lietā (res publica – kopējā lieta latīņu val.) kāda no mūsu sabiedrības grupām uzstāj uz savu vienīgo taisnību. Neatkarīgi no tā, vai šīs grupas uzstāj uz liberālu, konservatīvu, progresīvu, kristīgu vai sociāldemokrātisku uzskatu par valsts un pilsoņa attiecībām vai tirgus lomu cilvēka dzīvē, centrālajam elementam aizvien vajadzētu būt rūpēm par cilvēku latviešu brīvvalstī. Neatkarīgi no tā, kādus ideoloģiskos uzskatus pārstāv kāds cilvēks, mūs vieno eiroatlantiskās drošības kopienas pamatvērtības.