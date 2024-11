Daudzi amerikāņi, kas jūt vilšanos pēc prezidenta vēlēšanām, nu saka, ka Donalda Trampa triumfālā uzvara ir bijusi kā zibens no skaidrām debesīm. Virkne aptauju brīdināja, ka miljardieris var uzvarēt, bet mēs tam negribējām ticēt. Šķiet, arī vairums Latvijā, vēlēdamies vislabāko, pirmkārt, sev un, otrkārt, amerikāņiem, domāja, ka "tiekšanos pēc laimes un miera" var panākt tikai ar Kamalas Harisas ievēlēšanu. Acīmredzot mēs kļūdījāmies – Amerika ir pārsvarā "trampiska".

Trampa uzvara "atspoguļo to, kāda šodien ir valsts [ ASV ]", laikrakstam "Le Monde" atzīst demokrātu kandidātei tuvā juriste Kimberlija Elisa. Mans studiju biedrs Mihails Sergejevs, kurš jau krietnu laiku ir emigrants un profesors Amerikas universitātē, apgalvo, ka divas lielākās sociālās grupas, kas balsoja par Trampu, ir amerikāņi bez augstākās izglītības un "jaunie amerikāņi" no bijušās Padomju Savienības. Par viņu balsoja arī tie, kas ir zaudējuši uzticību valsts institūcijām.

Der ieklausīties Džona Hopkinsa universitātes profesorā Jašā Munkā, kurš teic, ka ASV demokrāti ir fundamentāli pārpratuši savu valsti un pasaules politiskās tendences. Viņi piemēroja identitātes domāšanas modeli, uzskatīdami, ka valsts ir sadalīta starp baltajiem un krāsainajiem, kas viņus nošķīra no realitātes. Manuprāt, arī franču "Le Nouvel Obs" precīzi norāda, ka ir izsmelta formula, kas nodrošināja demokrātu panākumus Bila Klintona un Baraka Obamas laikā, proti, centieni izveidot vēlētāju bāzi, kurā iekļautas visas minoritātes, kas var uzskatīt sevi par apspiestām, un padarīt to par politisko dinamiku, kas atšķirtos no šķietamas vienprātības rezultātā otrajā plānā atstātajiem ekonomiskajiem jautājumiem. ASV šī formula bija ne tik daudz teorētiska, cik praktiska, jo tā atbilda federālās valsts daudzkultūru īstenībai, kurai bija lemts bezgalīgi veiksmīgi darboties "kausēšanas katlā", kas bija raksturīgs pirmajām migrācijas paaudzēm.