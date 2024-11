Atklājot Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) sociālo iniciatīvu "Izdevīgie ceļojumi", kur viena no tēmām ir invaliditātes izraisītas diskriminācijas mazināšana, mums jautāja, vai un kā ir mainījusies Latvijas sabiedrības attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti. Ar Rihardu to pārrunājot, vienojāmies, ka pēdējo desmit gadu laikā noteikti ir redzamas pozitīvas tendences.

Ejot pa ielu, apkārtējo skatieni nav tik uzkrītoši, un šķiet, ka cilvēki kopumā ir pieraduši redzēt kādu, kuram vajadzīgi palīglīdzekļi vai ir citas īpašas vajadzības. Ja Rihards savulaik Baldonē skolā bija pirmais un vienīgais bērns ar invaliditāti, tagad tas nav nekas ārkārtējs, un bērni vispār to uztver un pieņem ļoti viegli, ja ar viņiem par to runā.

Neignorēt, nenovērsties, bet runāt par to, kā sabiedrībā iekļauties cilvēkiem ar invaliditāti, – tas ir pats svarīgākais, kas nepieciešams. Cik daudz iespējams panākt, neizliekoties, ka cilvēki ar invaliditāti dzīvo citā pasaulē, redzam arī parasportā. Pirmās paraolimpiskās spēles, ko rādīja televīzijā, bija Tokijas spēles; šovasar Parīzes spēlēs mēs jau patiešām jutām sabiedrības atbalstu. Esam satikuši daudzus bērnus, kuri vairāk skatījušies tieši paraolimpiskās spēles: viņuprāt, sprinteri ar protēzēm izskatoties pēc supervaroņiem.

Invaliditātes normalizēšana ir svarīgs solis ceļā uz iekļaujošas sabiedrības veidošanu, jau no mazotnes bērniem parādot, ka blakus ir cilvēki, kuriem kaut kas atgadījies vai ir mazāk paveicies un viņi nav piedzimuši veseli, bet tas nenozīmē, ka viņi ir citādi vai spēj izdarīt mazāk. Ir tikai normāli, ka bērni skatās uz cilvēkiem ar invaliditāti un uzdod jautājumus, un ir tikai normāli to cilvēcīgi paskaidrot.

Mēs ar Rihardu esam sprieduši, ka cilvēks ar invaliditāti ir it kā ieģērbts vienā no tiem lielajiem, smieklīgajiem sumo cīkstoņu kostīmiem, kurus uzvelkot pa jokam jāgrūstās un jācenšas panākt, lai otrs nokrīt. Jā, ir tāds kostīms mugurā, jā, ar to ir grūtāk kustēties, varbūt nākas nemitīgi krist un gāzties, bet, atverot rāvējslēdzēju, iekšā ir tāds pats cilvēks kā visi pārējie, viņam tikai jāpārvar vairāk šķēršļu.