Nepārprotiet. K. Ālam nav iebildumu pret dzimumu līdztiesību, un šeit nesekos aizvainots "jāstrādā labākajiem" izvirdums vai arī joki par to, ka būtu jāpārdala jaunā LSM valde par labu vīriešiem, jo šobrīd četras no piecām pozīcijām ir sievietēm. Tām diskusijām būs citi ēteri, sākot no atsevišķām partijām, beidzot ar visādiem ļaudīm tviterī. Jūs bešā nepaliksiet, to varu garantēt.