"Vispirms es parūpējos par savu ģimeni, un tikai tad ķēros klāt savam krīzes plānam darbavietā," vaļsirdīgi stāsta Serhijs K., valsts institūcijas vadošs darbinieks transporta nozarē Ukrainā, kurš pagājušajā nedēļā uz Rīgu uzaicināts dalīties pieredzē par kara izraisīto krīžu pārvarēšanu. "Diemžēl, pārvietojot savu ģimeni uz drošu vietu, biju nesagatavojies, kļūdījos lēmumos, daudzas lietas nācās darīt steigā, un pa to laiku man darbā nebija aizvietotāju," turpina Serhijs.

Kam būtu dodama priekšroka ārkārtas situācijas – ģimenei, vai darba pienākumiem? Par šo tēmu pieredzēju pietiekami karstu diskusiju savu MBA studentu vidū Abu Dabī (AAE) pirms vairākiem gadiem, viedokļi dalījās galvenokārt atkarībā no vecuma grupas un ģimenes stāvokļa. Šodienas realitāte un pieredze Ukrainā liecina, ka ar ārkārtas situācijas risināšanu darbā sākam nodarboties tikai tad, kad mājās ir viss kārtībā. Tas nozīmē, ka aizvien pieaugoša loma ir kopējai gatavības kultūrai.

Mēs, kas esam Zemessardzē, ikdienas mācībās un izspēlēs gūstam noderīgu pieredzi, un palīdzam mūsu ģimenēm labāk sagatavoties neparedzētiem apstākļiem, ja iestātos X stunda. Šī arī bija mana motivācija pievienoties Zemessardzei pirms diviem gadiem – sagatavot sevi, būt spējīgam darboties visdrūmākajos scenārijos, pasargāt savu ģimeni un trīs dēlus. Šajā kopīgajā gatavības stiprināšanas procesā mēs galu galā nonācām pie nopietnas apspriedes ģimenē, kurā mani pusaudži dēli apņēmās spert vēl soli tālāk un brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestā – vecākais to darīs jau nākamā gada novembrī.

Vienlaikus mēs ļoti labi apzināmies, ka gatavības kultūra nav tikai zemessargu ģimenēm – tā ir visas sabiedrības atbildība par savas valsts aizsardzību. Vēl vairāk – šis pienākums ir ne tikai Latvijas, bet arī tuvējo kaimiņvalstu sabiedrībai, uzņēmējiem, institūcijām, organizācijām. Šī iemesla dēļ, Baltijas, ASV, Skandināvijas ekspertu atblastīti, mēs nesen nodibinājām Ziemeļvalstu Noturības Organizāciju (CIREN – Civilian Resilience Nordic), kuras mērķis ir palīdzēt šī reģiona iedzīvotājiem sagatavoties krīzēm, mazināt to iestāšanās riskus, kā arī parvarēt ārkārtas situācijas, kuras izrādījušās nenovēršamas. Šī nevalstiskā organizācija sabiedrības gatavību palīdz nostiprināt ar mācībām, krīžu gatavības auditiem, sertifikāciju, likumu izmaiņām, labās prakses veicināšanu.

Līdz ar to, neatkarīgi no jomas, kurā mēs katrs darbojamies, ir svarīgi uzdot sev jautājumu – ko vēl es varu darīt, lai veicinātu sagatavošanās kultūru un tādējādi arī valsts aizsardzību? Pirmkārt, es varu sagatavot savu ģimeni neparedzētām situācijām. Otrkārt, es varu savā darbavietā vai pašvaldībā regulāri uzdot jautājumus par to, kā sokas ar krīžu plānu un rokasgrāmatu izstrādi vai pārskatīšanu, kad ir paredzētas nākamās apmācības vai ārkārtas situācijas izspēles, un kā mēs pārbaudīsim, vai tās ir pietuvinātas realitātei un palīdzēs mums un mūsu ģimenēm X stundā.