Politiskie līderi dzīvo smilškastēs

Esot politikā, mani šokēja tur esošo cilvēku (izņēmumi ir vienmēr) domāšana par savu nabu un maku un neizkāpšana no smilškastes: kurš/ kura partija pateiks pirmā, ka ir pieņemts tāds un tāds likums vai sākta tāda un tāda reforma, kurš paspēs izraut medijiem un sabiedrībai "labā" tēla karogu, tas nekas, ka tamdēļ hameleoniski mainās gan pieņemtie lēmumi, gan pašu partiju pārstāvētās vērtības un prioritātes. Tas nekas, ka Latvijas attīstības intereses paliek perfekti uzrakstītajos plānos, stratēģijās, valdības deklarācijās. Paliek līdz nākamajam skaisti uzrakstītajam "ekselim". Karš Ukrainā rāda, ka arī pasaules līderi nespēj izkāpt no smilšu kastes, jo karš ir izdevīgs lielajām valstīm un ekonomikām. Baisi to teikt un baisi to apzināties. Tas noteica manu iestāšanos Zemessardzē. Pulksteņi atguva laika skaitīšanas prasmi. Man patīk rīkoties proaktīvi, šķiet, 21. gadsimtam nepiestāv, būtu jābūt liekām represīvajām metodēm, vienalga, vai runa ir par skolu, pārvaldi vai pasaules globālu problēmu risināšanu. Rīkojoties proaktīvi, represijām var izbēgt.

Dzīvot uz robežas ir izaicinājums

Viņi dzīvo vai izdzīvo?

No sirds un viena mērķa labad

Ir daudz lietu, ko mācos no jauna, ir daudz, ko varu dot no savas pieredzes, bet nepilna gada laikā esmu atguvusi pārliecību, ka Latviju veido katrs no mums un katra sapņiem un idejām ir rodams piepildījums. Ir jābūt drosmīgiem neatteikties no saviem sapņiem, nesalūzt pirmajās grūtībās. To pārvarēt palīdz tas, ka esi savā vidē, starp savējiem un sovā volūdā. Mans Zemessardzes 32. kājnieku bataljons ir unikāls arī ar to, ka ikdienas sarunvaloda ir latgaliešu. Svētkos gan visi vairāk pāriet uz latviešu literāro valodu. Tomēr, lai tevi sadzirdētu un uzklausītu, ir jābūt godīgam un nav jāslēpjas iemācītās frāzēs vai literarizētajās formās, ir jārunā sirds valodā. Un Latgale to spēj atpazīt un pieņemt.