Aptuveni šādas izjūtas un sentiments pārņem, skatoties uz ASV vēlēšanām "no iekšpuses". Bet ko tas viss nozīmē Latvijai? Mums no ASV visvairāk ir vajadzīga drošība un pēc tam plecs ekonomikas attīstībā. Skaidrs, ka attīstīt demokrātiju un būvēt pilsonisko sabiedrību Trampa Amerika mums nepalīdzēs, bet gan jau ar to mēs gluži labi tiksim galā paši. Daži latviešu diplomāti ASV man teica, ka ar Trampa administrāciju gandrīz vai esot bijis vieglāk strādāt nekā vēlāk ar Baidenu. Te gan jāatceras, ka Trampa pirmajā administrācijā vismaz sākumā strādāja gluži normāli republikāņi, kamēr otrais kabinets jau atsevišķos preses izdevumos tiek dēvēts par "Tramp Cabinet of Curiosities". Domāju, ka neviens Latvijā nevar pateikt, "vai Tramps mūs sargās", tāpēc vienīgais, ko varam darīt, ir censties veidot attiecības ar Eiropas kaimiņiem, bruņoties paši, attīstīt arī savu militāro ražošanu un tomēr nepamest novārtā arī attiecības ar ASV.