Visai bieži, kad tiek runāts par sagaidāmo pensijas apmēru nākotnē, izskan teiciens "Līdz pensijai vēl jānodzīvo". Tā patiešām ir, ka, ikdienas problēmas risinot, nav ne laika, ne arī vēlmes domāt par nākotni, it īpaši, ja līdz pensijai vēl daudzi gadu desmiti un viss darba mūžs. Tomēr statistika (par laimi) ir nepielūdzama – pārliecinoši lielākā daļa strādājošo Latvijā ne tikai sasniedz pensionēšanās vecumu, bet kā pensionāri nodzīvo vidēji 17 gadus. Tas nebūt nav īss dzīves posms, kura finansiālās labklājības līmenis ir stipri atkarīgs no lēmumiem, kas pieņemti darbaspējas vecumā.

Protams, Jāņa piemērs ir visai teorētisks. Aktīvo plānu ēnas puse ir lielāks svārstīgums. To labi ilustrēja "Covid-19" pandēmijas periods, kad viena gada laikā akciju tirgi – un līdz ar to arī aktīvie ieguldījumu plāni – zaudēja lielu daļu savas vērtības. Pēc pandēmijas akciju tirgi atkopās un sasniedza nebijušus augstumus, tomēr tas ir vājš mierinājums cilvēkam, kurš pensionējas brīdī, kad akciju tirgi bija zemākajā punktā. Lai no šādām situācijām izvairītos, tiek rekomendēts, sasniedzot 50 gadu vecumu, pakāpeniski pāriet no aktīviem plāniem (kas iegulda riskantos vērtspapīros, proti, akcijās) uz konservatīvākiem plāniem (kas pārsvarā iegula obligācijās, kas ir mazāk riskantas). Tā ir tā saucamā dzīves cikla stratēģija, ko daži pensiju pārvaldītāji piedāvā darīt automātiski.