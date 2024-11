Nepietiekams uzturs Latvijā kļūst par arvien nopietnāku problēmu, kas bieži paliek nepamanīta. Neraugoties uz veselības aprūpes sistēmas attīstību, daudzi Latvijas iedzīvotāji joprojām cieš no uzturvielu nepietiekamības jeb malnutrīcijas, kas būtiski ietekmē viņu veselību, pašsajūtu un vispārējo dzīves kvalitāti. Uztura terapiju ar medicīnisko papilduzturu pacienti saņem novēloti, kaut gan piemērota aprūpe patlaban ir pieejamāka nekā jebkad agrāk. Tāpēc steidzami jārisina šī apslēptā krīze un jāpalielina izpratne par uzturvielu nepietiekamības ārstēšanas iespējām.

Uzturvielu nepietiekamība rodas, ja pacients nepietiekami uzņem uzturvielas un/vai tās neuzsūcas pietiekami. Cēloņi ir dažādi: cilvēks neuzņem uzturu, jo nepietiek līdzekļu tā iegādei, uzturs nav pieejams vai arī pacients nespēj ēst slimības dēļ, piemēram, zudusi apetīte, ir slikta dūša, vemšana, caureja vai disfāgija – rīšanas traucējumi. Slimības rezultātā izteikti pastiprinās metabolisms, ir lielākas enerģētiskās vajadzības un tajā pašā laikā cilvēks nespēj uzņemt sev nepieciešamo uzturvielu daudzumu. Cits mehānisms, kas veicina uzturvielu nepietiekamības attīstību, ir uzturvielu zudums, piemēram, no stomas, fistulas vai lielām nedzīstošām brūcēm. Rezultātā mainās ķermeņa uzbūve, tajā skaitā samazinās muskuļu masa un cieš dzīvībai svarīgo orgānu darbība. Galvenās uzturvielu nepietiekamības pazīmes ir svara, apetītes zudums, izteikts nogurums, muskuļu vājums, kā arī nomākts garastāvoklis, biežas infekcijas. Uzturvielu nepietiekamība biežāk pavada pacientus, kam nesen veiktas apjomīgas kuņģa un zarnu trakta operācijas, bijis insults, ķīmijterapija vai staru terapija, ja ir vēzis, smagas infekcijas, zarnu iekaisums vai cita veida veselības traucējumi.

Onkoloģijas pacientiem uzturvielu nepietiekamības dēļ var pat pārtraukt ārstēšanu, piemēram, ķīmijterapiju, jo viņi kļūst pārāk vāji, lai turpinātu intensīvo terapiju. 2021. gada Magazine of European Medical Oncology pētījums rāda, ka vēža slimniekiem nepietiekama uztura izplatība atkarībā no onkoloģiskās slimības lokalizācijas ir aptuveni 20% līdz 80% gadījumu. Turklāt no 10% līdz 20% vēža pacientu nāves cēlonis ir nevis pats vēzis, bet uzturvielu nepietiekamība. Jāuzsver, ka jebkuras slimības ārstēšanas efektivitāte ir saistīta ar pacienta uzturvielu pietiekamību.