Ukraina vēl nav tikusi uzvarēta, taču Krievija jau ir uzvarējusi vissvarīgākajā cīņā – ar Rietumiem. Lēmumu pieņēmējiem Vašingtonā, Londonā, Berlīnē un Briselē (nosaucot tikai dažas no galvaspilsētām) bija iespēja stāties pretī Krievijas imperiālismam līdzās lielai, spēcīgai un apņēmīgai valstij. Tā vietā viņi izlēma sniegt minimālu palīdzību un piespriest mīkstas sankcijas, baidoties no Krievijas sakāves riskiem. Pateicoties Ukrainas tūkstoš upurēšanās dienām, Eiropa ieguva laiku atjaunot savu aizsardzību. Un izšķērdēja arī to.