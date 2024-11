Pēdējos mēnešos bieži un pat pārāk bieži amatpersonas un "eksperti" pie visdažādākajām neražām vainojuši "sliktu komunikāciju". Gan tieši, gan netieši – valsts pārvaldes komunikatorus. Atsevišķi spriedelētāji pat piedāvā atlaist ne mazāk kā 2 no 3 komunikatoriem valsts pārvaldē. Lai amatpersonas un iestāžu vadītāji komunicē paši. Strādājot ikdienā ar desmitiem komunikācijas profesionāļu Rīgā un reģionos, kā arī privātajā un akadēmiskajā sektorā strādājošiem komunikācijas ekspertiem, zinu, ka ne man vienīgajam šādi vārdi un attieksme bijuši kā duncis mugurā.

Lai gatavotos visiem scenārijiem, tostarp informatīvajā telpā, Latvija veido dažādus plānus un attīsta spējas, balstoties uz visaptverošo valsts aizsardzību. Tas attiecas arī uz informatīvo telpu. Jau 2022. gadā, veidojot Valsts stratēģiskās komunikācijas un informatīvās telpas drošības koncepciju 2023.-2027. gadam , kas ir daļa no visaptverošās valsts aizsardzības, sapratām, ka maza komunikācijas profesionāļu komanda valdības centrā viena nespēs paveikt visu. Bija jāizvēlas stratēģiska pieeja, kā mazai valstij pieejamos resursus izmantot stratēģiski, lai sasniegtu spēcīgāko efektu gan ikdienā, gan krīzēs un valsts apdraudējuma gadījumos.

Mūsu pieeja ir balstījusies uz tīklu veidošanu, profesionalizāciju un iespējošanu (empowerment – angļu val.). Tas nozīmē stratēģisku vadību un koordināciju no valdības centra, vienlaikus veidojot komunikācijas profesionāļu tīklojumus – no tiešās valsts pārvaldes institūcijām līdz pašvaldībām, metodoloģisko materiālu izstrādi (komunikācijas vadlīnijas, rokasgrāmatas), kā arī apmācību, krīžu simulāciju izspēļu, vebināru un citu pasākumu rīkošanu komunikācijas profesionāļiem. Mērķis – apbruņot komunikācijas profesionāļus ar prasmēm un zināšanām, lai tie visi kopā varētu gan proaktīvi stāstīt mūsu naratīvus, gan aizstāvēt Latviju informatīvajā telpā no ārvalstu ietekmes pasākumiem un vietējiem kangariem. Ja tāda diena pienāktu, lai katrs komunikators arī zinātu savu vietu valsts aizsargāšanā.