Manis vadītā ražotne, kas nodarbojas ar svina nolietoto akumulatoru pārstrādi, savu darbību Jelgavas novada Kalnciemā sāka 2023. gada pavasarī. Par vienu no lielākajiem izaicinājumiem šo pēdējo gadu laikā ir kļuvusi motivētu darbinieku piesaiste – novadā ir daudz ražotņu, kuras savstarpēji konkurē par darbiniekiem, un dažkārt nepietiek pat ar augstāku atalgojumu un papildus labumiem, jo cilvēki gluži vienkārši nevēlas strādāt.

No darba devēja viedokļa šī ir sarežģīta darbinieku kategorija, jo ir tiesiski korekti jānokārto darba attiecību sākums un nobeigums, dažkārt jārisina ilgstoši strīdi, šie cilvēki mēdz darbā neierasties un pēkšņi nozust, to vietā nemitīgi jāmeklē jauni darbinieki. Otra nianse, kur jāpiekrīt manas nozares pārstāvja Jāņa Aizbalta XTV paustajam viedoklim , – Latvijas cilvēki nelabprāt veic t.s. "melno", jeb vienkāršo darbu, kas ražošanā ir ļoti vajadzīgs un pieprasīts, un šajā nišā nereti nav citas izejas kā piesaistīt darbiniekus no citām valstīm.