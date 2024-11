Mediācija kā konflikta risināšanas metode Latvijā ir pieejama jau divdesmit gadus, un pirms desmit gadiem tika pieņemts arī Mediācijas likums. Lai gan šī pieeja piedāvā efektīvus risinājumus, to pazīst un izmanto vēl salīdzinoši neliela sabiedrības daļa. Mediācijas iespējas sniedzas tālu aiz tradicionālās konflikta risināšanas izpratnes un to var veiksmīgi pielietot dažādās jomās, tostarp izglītībā. Izglītības vide, kur ikdienā cieši sadarbojas skolotāji, vecāki un bērni, bieži vien ir sarežģīta un pilna emociju. Šeit mediācija var būt īpaši efektīva, risinot konfliktus starp pedagogiem un vecākiem, vairākiem vecākiem savā starpā vai pat starp pedagogiem. Tā piedāvā drošu un neitrālu vidi, kurā konfliktējošās puses var brīvi izteikt savas bažas un vajadzības.

Kopīgiem spēkiem atrast visiem pieņemamus risinājumus

Mediatora loma – vadīt, nevis lemt

Mediācija būtiski atšķiras no tiesvedības - mediators neuzņemas tiesneša lomu, kas nosaka, kā rīkoties. Mediatora uzdevums ir vadīt procesu tā, lai konfliktējošās puses pašas spētu atrast risinājumu, kas atbilst viņu interesēm un vajadzībām. Šis process ir balstīts uz dialogu un abpusēju izpratni, nevis uz trešās puses lēmumu. Lai labāk saprastu šo pieeju, var izmantot simbolisku piemēru ar apelsīnu. Ja mammai ir viens apelsīns un divi bērni, kas abi vēlas to iegūt, tiesa, visticamāk, vienkārši sadalītu apelsīnu uz pusēm – katram bērnam pa vienādai daļai. Mediācija tomēr rīkotos citādi. Mediators vispirms noskaidrotu, kāpēc bērniem ir vajadzīgs apelsīns un ko katrs no viņiem plāno ar to darīt. Iespējams, viens bērns vēlas mīkstumu, lai spiestu sulu, savukārt otrs vēlas miziņu, lai pievienotu kūkai. Šādā situācijā apelsīnu var sadalīt tā, lai pilnībā apmierinātu abu bērnu vajadzības, nevis vienkārši veidotu mehānisku sadali. Šis piemērs spilgti ilustrē mediācijas b