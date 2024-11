Šie ir tikai daži no tūkstošiem stāstu, kas aizvadīto trīs gadu laikā nonākuši masu mediju uzmanības lokā. Un vēl daudz vairāk ir tādu, par kuriem neviens nav dzirdējis. Visu šos stāstu centrā ir pašaizliedzīgi Ukrainas iedzīvotāji. Cilvēki, kuri kara sākumā ne vien neaizbēga no valsts, bet arī attiecās no relatīvi drošās dzīves Ukrainas vidienē un rietumdaļā, lai dotos aizstāvēt dzimteni. Satraukti, pat nobijušies, bet apņēmības pilni cīnīties par to, lai arī nākamās paaudzes varētu dzīvot brīvā Ukrainā un pašas lemt, ar kurām valstīm sadarboties un kādā virzienā attīstīties.