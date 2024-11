HIV infekcija jau kādu laiku no biedējošas slimības ir kļuvusi par labi ārstējamu un kontrolējamu hronisku slimību. Arī Latvijā. Ar nosacījumu, ja tā atklāta laikus. Bet laikus atklāt slimību iespējams tikai regulāri veicot HIV testus. Ikvienam cilvēkam, īpaši seksuāli aktīvos gados. Diemžēl visai liela daļa Latvijas iedzīvotāju to īsti neapzinās. Aizspriedumi, norobežošanās ("tas uz mani neattiecas") aizvien ir spēcīgāki par vienkāršu, bet efektīvu rīcību savas veselības labā. Gribu uzsvērt – mēs esam sabiedrība, kurā ir daudz cilvēku, kuri dzīvo ar HIV. HIV mūsu valstī jau sen vairs nav nekāda retā slimība, tikai diemžēl Latvijā katrs trešais cilvēks, kuram ir HIV, par to nezina un pat nenojauš.