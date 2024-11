Kā veicināt mazo uzņēmēju atbalstu? Viens no iespējamiem risinājumiem ir lielveikalu slēgšana vai to darbības ierobežošana svētdienā. Daudzās valstīs šāda sistēma ir veiksmīgi ieviesta, pircēji tai pielāgojušies, savukārt mazie pārtikas veikali atviegloti uzelpo, jo šī ir diena, kad klienti vairāk dodas pie viņiem – vai uz zemnieku saimniecībām, kur iespējams iegādāties svaigus pārtikas produktus bez lielveikalu desmitreiz lielākiem uzcenojumiem.

Populārākās iepirkšanās dienas ir sestdienas

Saskaņā ar "Domina Shopping" datiem pircēju iecienītākās iepirkšanās dienas ir sestdienas. Bunce raksta: "Piemēram, "Domina Shopping" brīvdienās ir vislielākā pircēju plūsma – 35%. Bet, ja salīdzinām populārākās iepirkšanās dienas, tad sestdienās cilvēki to dara visaktīvāk – 20%, bet svētdienās identiskā apjomā kā piektdienās – 15%."

Līdz ar to, ja valdībā biedrības "Zemnieku saeima" priekšlikums tiks sadzirdēts un lielveikali svētdienās būs slēgti, tirdzniecības centriem un lielveikaliem atliek vien būt nedaudz radošākiem un jaudīgākiem ar savām mārketinga metodēm, aicinot cilvēkus jau laicīgi iepirkties – sestdienās vai darba dienās.

Deviņas tonnas pastinaku pret simtiem tonnu ārzemju dārzeņu

Bunce ar lepnumu stāsta, ka šogad "Maxima" savas tradicionālās rudens ražas kampaņas ietvaros tikai no "Latvijas Mazpulkiem" vien iegādājās un pircējiem visā Latvijā piedāvāja deviņas tonnas pastinaku.

Diemžēl tikai nezinātājam iespējams acis aizmālēt ar deviņām tonnām vietējo dārzeņu, nepieminot simtiem tonnu no ārzemēm ievesto dārzeņu, kas tiek pārdoti par zemāku cenu nekā vietējā produkcija. Piemēram, vēl vasarā informējām, ka audzētāju noliktavās uzkrājies liels Latvijā audzēto tomātu un gurķu apjoms, jo lielveikalu ķēdes saviem pircējiem labprātāk piedāvā importa produkciju. Šī gada pirmajā pusē pieprasījums pēc vietējās produkcijas samazinājās par aptuveni 30%.

Runājām arī par situācijām, kad ievestā produkcija tiek uzdota par vietējo. Vēl pavasarī atsevišķos lielveikalos varējām novērot, ka tika pārdoti it kā Latvijā audzēti āboli, tajā pašā laikā audzētāji neizpratnē raustīja plecus, jo noliktavās āboli sen jau bija beigušies. Vienu brīdi tika tirgoti it kā Latvijā audzēti gurķi, par kuriem bija pamatotas aizdomas, ka tie ievesti no Krievijas.