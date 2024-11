Mēs dzīvojam laikā, kad nevaram vairs izlikties, ka dažādi apdraudējumi un potenciālās krīzes uz mums neattiecas un mūs neskar. Esam aizvadījuši Covid pandēmijas krīzi, šobrīd netālu no mums norisinās karš, turklāt dzīvojam blakus kaimiņiem, kas ir kā neprognozējama bumba ar laika degli. Varam būt pateicīgi, ka mūsu valsts ir brīva un esam drošībā, varam draugu un ģimenes lokā svinēt svētkus, pulcēties, doties ikdienas darba gaitās un saņemt vajadzīgos pakalpojumus. Tomēr šķietami ierastā, ērtā dzīve nav nemaz tik pašsaprotama un var mainīties neticami strauji. Mums ir jābūt gataviem visdažādākajiem scenārijiem un apstākļiem.

Iespējams, ikdienā pat neaizdomājamies, kādas kopsakarības ir veselības aprūpes un drošības nozarēm. Bet kopsakarības pastāv. Turklāt ciešas. Veselības aprūpe ietilpst civilās aizsardzības sistēmā. Gan veselības un farmaceitiskā aprūpe, gan zāļu ražošana un piegāžu nodrošinājums ir būtiska daļa no kritiskās infrastruktūras un kritiskajiem pakalpojumiem krīzes situācijā. Vai šobrīd Latvijas zāļu rezerves ir pietiekamas? Vai šajā ziņā esam gatavi jebkādai potenciālajai krīzes situācijai? Tas ir jautājums, kas pēdējās nedēļās īpaši bieži izskanējis publiskajā telpā.

Zāļu rezerves ir būtiskas kā miera laikā, tā krīzes situācijā. Ilgus gadus zāļu materiālajām rezervēm valsts budžets netika piešķirts. To spilgti izjūtam pašlaik, kad budžets it kā ir, bet neprotam ar to raiti un operatīvi rīkoties, lai jomu sakārtotu.