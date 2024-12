Pēdējos desmit gados informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozare ir piedzīvojusi vērienīgu izrāvienu. Tas vienlaikus ir diktējis arī veidus, kā sabiedrība vēlas saņemt preces un pakalpojumus, kāpinājis cilvēku gaidas pēc vēl augstāka klientu apkalpošanas servisa un radījis nepieciešamību pēc papildu drošības pasākumiem pret kiberriskiem. Digitalizācija ir likusi uzņēmumiem apjaust un kritiski paraudzīties uz savām spējām. Viena no tādām ir spēja mainīties un "domāt digitāli", kas patiesībā ir ne vien solis pretim patērētāju gaidām un vēlmēm, bet arī cīņa par savu pozīciju konkurences ringā.

Tehnoloģiju izmantošana ir pamats biznesa izaugsmei un efektivitātei

Tehnoloģijas vairs nav no biznesa struktūras un stratēģijas nodalāma vienība, bet gan katra uzņēmuma DNS sastāvdaļa. Globālās tendences rāda, ka uzņēmumi visā pasaulē nemitīgi iegulda datu modernizācijā, preventīvā risku pārvaldībā, mākoņpakalpojumu izmantošanā, lietotāju pieredzes uzlabošanā, tā koncentrējoties uz uzņēmuma "tehnisko labsajūtu" jeb technical wellness. Citiem vārdiem sakot, IKT ir ieguvuši krietni pārāku nozīmi, kur ieguvējs ir ne tikai uzņēmums, bet arī gala patērētājs un sabiedrība kopumā.

Galu galā, tieši IKT risinājumi atbild par to, ka, piemēram, preces un pakalpojumus varam veikli nopirkt internetā, veicot drošus pirkumus; varam kā patērētāji baudīt augstāku klientu servisu, jo mūsu telefona zvani nepaliek neatbildēti u.tml. Tikmēr biznesa darba ikdienā, piemēram, drošai datu un failu glabāšanai fiziskie serveri uzņēmuma servertelpā vairs nav nepieciešami, jo šo funkciju veiksmīgi aizstāj mākoņpakalpojumi; pateicoties pieejai failiem un datiem no jebkuras vietas pasaulē, izmantojot "Microsoft Office 365", darba tirgum un iespējai strādāt vairs nav robežu. Tie ir tikai daži no piemēriem.