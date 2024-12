Vadošās Baltijas aviokompānijas pārvalda vairāk nekā 220 gaisa kuģu lielu floti, no kurām lielākā daļa strādā B2B (business to business) segmentā, veicot lidojumus citām aviokompānijām. Eiropa tiek uzskatīta par reģionu ar vislielāko reģistrēto ACMI kompāniju skaitu, taču, pētot tuvāk, lielākā daļa no Eiropas pilna servisa gaisa kuģu nomas uzņēmumiem ir bāzēti tieši Baltijā. Daudzi no tiem darbību uzsāka pēc 2010. gada, atbildot uz pieaugošo pieprasījumu pēc zemu izmaksu avio kapacitātes.