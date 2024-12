Pēdējās nedēļas laikā vērojami apzināti un masveidīgi uzbrukumi Latvijas Radio, diskreditējot mazākumtautību valodās raidošās programmas Latvijas Radio 4 žurnālistus (LR4) un apšaubot kolēģu veidotā satura atbilstību sabiedriskā medija redakcionālajiem standartiem. Ažiotāža uzsākta pēc LR4 raidījuma "Atklātā saruna" cikla "Neizrunājām", kas veltīts 30. gadskārtai pēc Pilsonības likuma pieņemšanas. Tas bija viens no atjaunotās valsts tiesiskuma stūrakmeņiem, kas gadu gaitā radījis daudz gaidu, domstarpību un pretrunīgu integrācijas procesu vērtējumu.

Sašutuma vētru izsauca YouTube video un ieraksti sociālajos medijos, kuros sociālo mediju lietotājs Ņikita Klementjevs pauž "Latviešu valoda – nav valoda! Par to mums stāsta Latvijas radio žurnāliste Kņazeva". Manipulējot ar fragmenta izgriezumu no raidījuma, autors centies to pasniegt kā žurnālistes viedokli, kaut patiesībā tika nolasīts raidījuma klausītāja iesūtīts jautājums un kopā ar raidījuma viesiem meklētas atbildes – ko jēgpilni darīt ar šādiem viedokļiem, kuri joprojām sabiedrībā pastāv.