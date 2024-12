Cik retas ir retās slimības?

Retās slimības skar nelielu cilvēku skaitu, un to specifiku nosaka šo slimību retā izplatība. Eiropā un ASV par reto slimību tiek uzskatīta tāda, kas skar ne vairāk kā 1 no 2000 cilvēkiem. Aptuveni puse no šīm slimībām tiek diagnosticētas jau bērnībā. Tāpēc jo īpaši būtiski nodrošināt, ka ikvienam pacientam tiek nodrošināta vispiemērotākā ārstēšana. Aprēķināts, ka šobrīd ir atklāti pieci līdz astoņi tūkstoši reto slimību, ar kurām dzīves laikā saslimst no 6 līdz 8 % iedzīvotāju. Lai gan katrai retajai slimībai ir maza izplatība, kopumā ar tām slimo no 27 līdz 36 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju. Savukārt Latvijā šie skaitļi varētu būt no 100 līdz 140 tūkstošiem cilvēku. Daudziem no tiem precīza diagnoze vēl nav uzstādīta, lai gan jāatzīst, ka diagnostika Latvijā arvien uzlabojas.