Covid-19 pandēmijas laikā vietējie sazvērnieki aktīvi aizguva idejas gan no Krievijas, gan arī no Trampa. Patlaban, šķiet, esam jauna Trampisma viļņa priekšā.

Vēstījumi par Ukrainu un mūsu reģiona drošību ir visproblemātiskākie no Latvijas drošības perspektīvas. Tramps atkārto Kremļa vēstījumus par karu Ukrainā. Viņš apgalvo, ka ASV izprovocēja Krieviju uz iebrukumu Ukrainā. Zelenski savukārt Tramps raksturo kā "labāko pārdevēju vēsturē," kurš no ASV izsūc miljardus dolāru. Par to, ka Ukraina aizstāv savu neatkarību un brīvību – par to Tramps nerunā. Trampa uzvara dos vēju burās populistiem citur pasaulē, kuri tic līdzīgiem Kremlim labvēlīgiem uzskatiem un kuri var vājināt Rietumu atbalstu Ukrainai.