Kā teica viens pasaku personāžs: "Atmiņā paliek pēdējais teikums. Ir svarīgi pareizi uzsākt sarunu, bet vēl svarīgāk – pareizi to pabeigt." Pielaikojot šo citātu Krievijas kodolvēstījumu sērijai šī gada rudenī, var ne tikai labāk izprast, ko Kremļa režisors gribēja pateikt skatītājiem, bet arī prognozēt, kāds var būt nākamais cēliens.

Nevienam nav noslēpums, ka Krievija jau ilgstoši un ar mainīgiem panākumiem cenšas ietirgot "kolektīvajiem Rietumiem" neproporcionālas bailes no saviem kodolieročiem vai, precīzāk, no to izmantošanas reģionālā konfliktā vai karā, kas šādus ekstraordinārus līdzekļus neprasa pēc definīcijas.