Kamēr pavasara saulītē caur kūstošu sniega kārtu augšup cēlās pirmie sniegpulkstenīšu asni, ar pārsistu pieri no vilciena sliežu šķembām augšup cēlās arī kādas sirmgalves, kuras bija izkritušas no "ViVi" vagona. Līdz ar to kritās arī "ViVi" bilance bankas kontā, jo "Pasažieru vilciens" bija spiests izmaksāt kompensāciju cietušajām, cenšoties nogludināt potenciālos nelīdzenumus visādi citādi lieliskajā uzņēmuma reputācijā. "Kurš to būtu gaidījis," nopūtās Kristaps Āls, padzirdot, ka "ViVi" atgadījušās ķibeles.