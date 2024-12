Paldies premjerei Evikai Siliņai, kas ar savu rupjo un nesavaldīgo izsaucienu "Neaizrijies, neapvemies!" no Saeimas zāles aktualizē diskusiju ne tikai par visatļautību un neiecietību, bet arī par dzimumu līdztiesību, kuru kā analizējamo faktoru norāda pati Evika Siliņa, gan LTV raidījumā "Šodienas jautājums" pieļaujot, ka vīriešiem šādi izsaucieni tiktu piedoti, gan atrunām par emocijām.

Sieviete no tradicionālas pasaules pēc noklusējuma ir vairāk sociāli kreisa, kamēr vīrietis ir konservatīvi labējs. To savulaik, diskutējot par citu, nežēlastībā kritušo "Vienotības" līderi, sacīja psihologs Viesturs Rudzītis, tas pats, kuru "izslēdza" tai skaitā par šo apgalvojumu.

Skandināvu sievietes un emancipācijas līderes neslēpj izbrīnu par Latvijā redzēto - no vienas puses lozungi par vienlīdzību, no otras puses turpat pēc konferences par emancipāciju koķetē par vīriešu pasniegtu mēteli, atvērtajām durvīm un bārstītajiem komplimentiem par dāmas izskatu. Varbūt tas Latvijā ir kā tāds padomju mantojums ar divkosības elementa klātbūtni?

Gribas būt varenām un trauslām vienlaicīgi? Jā, ļaujam sievietēm būt premjerēm, vadīt valstis un korporācijas, ja viņas ir gatavas un piemērotas atbilstoši azbesta prasībām amatā, bez atlaidēm par sievišķīgām emocijām, puņķiem un asarām. Un tieši tāpat ļaujam vīriešiem darīt darbus un pienākumus, kur nepieciešama emocionalitāte, rūpība, iejūtība, īpašības, kuras sievietēm ir it kā daudz raksturīgākas.

Un ja cilvēks ir gatavs un varošs attiecīgajiem pienākumiem, nevienam nevajadzētu būt tiesībām to izsmiet, balstoties tikai uz dzimumu, arī nacionālu un reliģisku piederību, vecumu.

Es varu nepiekrist tam, ko no Saeimas tribīnes teica Edvards Smiltēns, kaut uzskatu, ka ikvienam ir tiesības valstī vērtēt, vai un kā prezidents, premjers, ministrs, mērs vai deputāts atbilst savam amatam.

Bet šāda emocionālā nesaturēšana, turklāt to motivējot ar "esmu dzīvs cilvēks, emocionāls", tiešām norāda uz neatbilstību amatam. Atlaides premjeres amatā par to, ka emocionāla? Es par līdztiesību! Es par to, ka nav tādu vīriešu vai sieviešu darbu, arī pienākumi nē! Katram ir iespēja izpausties un realizēties! Bet vienīgais kritērijs ir darba pienākumi, nevis piemērošanās un atlaides attiecīgajam dzimumam.