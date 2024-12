Šādos apstākļos "Gruzijas Sapnis" un tās diplomātisko pārstāvju apgalvojumi par Gruzijas Eiropas ceļu ir ne tikai maldinoši – tie ir klaji meli. Reālā situācija uz vietas atklāj valsti, kas slīd autoritārisma virzienā. Gruzijas diplomātiem būtu jāstājas pretī šai patiesībai, nevis jācenšas to noslēpt. Patiešām, daži to ir darījuši drosmīgi: vēstnieki Čehijā, Nīderlandē un Bulgārijā ir atkāpušies no amata protestējot, savukārt vairāk nekā 240 Gruzijas diplomāti ir parakstījuši atklātu vēstuli, nosodot valdības lēmumu novirzīties no ES kursa.