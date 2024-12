Atšķirībā no laika pirms divdesmit un trīsdesmit gadiem, šobrīd interese par Latvijas zemi vairs nav saistīta tikai ar kokmateriāliem vai lauksaimniecību, bet arī ar nepieciešamību risināt klimata pārmaiņas. Klimata krīze kļūst arvien nopietnāka, un mēs to skaidri redzam vairākās valstīs tepat Eiropā, piemēram, Grieķijā šogad vasaras meža ugunsgrēku skaits ir par 50% nekā pirms gada, karstuma viļņi Itālijā, Grieķijā un Spānijā prasa aizvien vairāk cilvēku dzīvību. Eiropas Savienība ievieš aizvien stingrāku normatīvo regulējumu, lai cīnītos ar problēmām, un lielajiem uzņēmumiem ir jāsāk risināt problēma ar to radītajām oglekļa pēdām. Lai to izdarītu, ir nepieciešami partneri, kas var nodrošināt pozitīvu ietekmi uz oglekļa emisijām.