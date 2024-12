Es negribētu šeit ieslīgt nopietnībā un sākt rēķināt, kādā mērā šāda pārceltā brīvdiena ir māžošanās, bet kādā – ekonomiski pamatots gājiens, kuram ir vai varētu būt konkrēta ietekme uz IKP. To, protams, var rēķināt un esam to darījuši.

"Ja mirt, tad ar godu – formastērpā." Saruna ar pulkvedi Antoņinu Bļodoni

Viņa jau bērnībā nebija nekāda leļļu meitenīte, labprātāk ar lielajiem puikām skrēja pa pagalmu un jau tad mammai teica, ka būs karavīrs. "Labi, labi, meitēn, nestāsti pasaciņas!" Tomēr tās nebija maza bērna fantāzijas, un tagad Antoņina Bļodone no špicbuka mazā ciematā Latgalē kļuvusi par pulkvedi, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Štāba bataljona komandieri. Tas ir vēsturisks notikums, jo nekad iepriekš sieviete nav komandējusi kādu no NBS regulārajām vienībām.

Vēl veiksmīgāka nekā pirmā. Brāļu Kļaviņu videospēle atkal izpelnās starptautisku atzinību

Brāļi Andrejs un Ernests Kļaviņi pirms apmēram diviem gadiem izveidoja videospēli "The Case of the Golden Idol", kas iekaroja videospēļu tirgu starptautiskā līmenī. Spēle bija ārkārtīgi veiksmīga un saņēma gūzmu pozitīvu atsauksmju. Lai arī pasaules līmenī brāļu Kļaviņu detektīvspēli tur godā un cieņā, Latvijā viņu radītais turpina būt "apslēptais dārgums". Pirms dažiem mēnešiem iznāca arī otra viņu radītā spēle – "Rise of the Golden Idol". Tomēr... "Kopš tā iznāca, jau ir pārdoti gandrīz 50 000 spēles vienību, Latvijā – vien 44 kopijas," atzīst Andrejs. Kāpēc tā, un kas ir brāļu panākumu atslēga ceļā uz starptautisku atzinību? Par to stāsta viņi paši!