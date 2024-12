Revīzijā konstatēts, ka "sastrēgums" veidojas tieši pēc tam, kad klients ir iesniedzis nepieciešamos dokumentus un jau ir uzņemts tehnisko palīglīdzekļu rindā. Rindu un noliktavu pārvaldību veic manuāli, bet citas iespējas nemaz nav, jo informācijas sistēma ir tehnoloģiski novecojusi. Diemžēl situāciju neuzlabos arī jaunais informācijas tehnoloģiju risinājums, kuru ievieš jau no 2023. gada. Nepilnības galvenokārt saistītas ar to, ka Labklājības ministrija kā projekta virzītāja pirms tā izstrādes neveica pietiekamu procesa izpēti un optimizāciju, bet nekritiski digitalizēja līdzšinējo manuālo procesu.

Iespēju saņemt tehnisko palīglīdzekli apgrūtina arī kārtība, ka neatkarīgi no funkcionalitātes un sarežģītības to izsniedz tikai klātienē – centrālajā birojā, reģionālajās filiālēs un izbraukuma vietās. Turklāt izbraukumi aptver tikai daļu pašvaldību un to regularitāte atšķiras – no reizes mēnesī līdz dažām reizēm gadā. Revīzijā konstatēts, ka no 2020. līdz 2023. gadam jau pēc uzaicinājuma saņemt tehnisko palīglīdzekli līdz tā piegādei bija jāgaida vēl vidēji 57 dienas.