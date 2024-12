Viens no mūsdienu interesantākajiem politikas ekspertiem, bulgārs Ivans Krastevs, nesen intervijā [2] telekompānijai ARTE atjokoja, ka demokrātijas iezīme esot tā, ka demokrātija vienmēr esot krīzes posmā. Krastevam raksturīgā aukstasinība tomēr neatceļ jautājumu par to, kā savlaicīgi saprast, vai demokrātija ir sabrukuma priekšā. Tas nav triviāls jautājums, jo šķietami loģiskas atbildes nereti nav pareizas. Piemēram, ir viedoklis, ka sabrukumu var izraisīt smaga ekonomiskā krīze. Tomēr tad jājautā, kādēļ globālā ekonomiskā krīze (t.s. Lielā depresija) 20. gadsimta divdesmito gadu nogalē vienlīdz smagi skāra gan ASV, gan Vāciju, tomēr ASV – atšķirībā no Vācijas – demokrātiskā iekārta nesabruka.