Kā tā? Viens arābu līderis pēc otra sarunās ar ASV valsts sekretāru Antoniju Blinkenu un nacionālās drošības padomnieku Džeiku Salivanu (Sullivan) ir apstiprinājis šo faktu. Vudvarda liecinieki ir dokumentējuši arābu politiķu brīdinājumus, aizrādot Netanjahu par maldīgo stratēģiju, pieļaujot "simtiem miljonu" (un netieši arī munīcijas) transfērus no Kataras radikālajai "Hamās" vadībai. Netanjahu, ilgstoši pieļaujot brīvu finanšu plūsmu Gazai, cerēja pretstatīt Gazas atklātos Izraēlas nīdējus ("Hamās") ar mēreno Palestīnas pašpārvaldes vadību Rietumkrastā. Turpinot atbalstīt "Hamās", Netanjahu centās kāpināt polarizāciju palestīniešu starpā un tā izvairīties no vajadzības risināt sarunas par Palestīnas valsti ar centriskajiem spēkiem.

Netanjahu mānīšanās un atteikšanās izveidot saprātīgu ilgtermiņa stratēģiju Gazai tracināja gan Baidenu, gan Blinkenu. Izraēlas valdības necilvēciskā attieksme pret palestīniešiem lika Baidenam brīnīties: "Kāpēc gan nav iekšējas sacelšanās? Viņš ir jādabū ārā no turienes (no amata)." Valsts sekretārs Blinkens pievienojās, piebilstot: "Pamatā Izraēla (no rīcības Gazā) mantos sacelšanos, kas liks tai ilgu laiku (no)asiņot." Baidens arī tiešos vārdos brīdināja Netanjahu: "Ir grūti iznīcināt ideoloģiju. Bet kādreiz tavas metodes radīs jaunus kaujiniekus." Viņa vērtējums arī saskanēja ar britu MI6 bijušā vadītāja Džona Sojera (Sawyer) pausto, kurš lēš, ka līdz pat 60% no "Hamās" kaujiniekiem ir iepriekšējo sacelšanos Izraēlas represiju bāreņi.