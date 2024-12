Izlasījis spāņu avīzes "El Mundo" starptautiskās nodaļas redaktores Fatimas Ruizas rakstu "No personas non grata līdz gada personībai", es vēl kādu brīdi prātoju, vai piekrītu viņas apgalvojumam. Pieredzējusī apskatniece par aizejošā gada Ziemassvētku brīnumu nosaukusi – Donaldu Trampu. Ja runā par brīnumiem, šis, protams, nav bijis fantastisks notikums, kas norisinājies pārdabisku spēku ietekmē. Toties kā pārdzīvojums, kas saistīts ar ļoti lielu pārsteigumu un izbrīnu, amerikāņu miljardiera visneticamākā piruete patiešām ir raksturojama. "No pēcmodernisma apvērsuma rīkotāja un izstumtā, kas ar vienu kāju atradies cietumā, – līdz absolūtajam imperatoram." Ne velti BBC nosaukusi viņa uzvaru vēlēšanās par "iespaidīgāko politisko atgriešanos ASV vēsturē".