Uz ielas mēs visi esam ceļu satiksmes dalībnieki neatkarīgi no tā, vai esam autovadītāji, pasažieri vai kājāmgājēji, un mēs zinām satiksmes noteikumus. Tāpat arī digitālajās ierīcēs, telefonos vai datoros – mēs esam tehnoloģiju pasaules iemītnieki un ir jāzina drošības noteikumi. Nav būtiski, cik daudz vai maz un kā mēs digitālos rīkus izmantojam, ikviens no mums var kļūt "par ceļu satiksmes negadījuma" upuri vai izraisītāju savas vai citu vainas dēļ.

Kiberdrošība nav tikai IT profesionāļiem

Pagaidām kiberdrošības terminu atļaujas izmantot tikai savas "cunftes" profesionāļi, jo kiberdrošības eksperts – tas nozīmē augstas raudzes kvalitātes zīmogu. Lai kļūtu par atzītu ekspertu, ir jābūt vismaz augstākajai izglītībai IT vai inženierzinātņu nozarē, jāprot programmēšana vai IT sistēmu arhitektūra un savas prasmes jāpierāda darbā.

Esmu pārliecināta, ka daudzi IT nozares eksperti, izlasot, ka mans amats ir kiberdrošības eksperte, "pasmīn bārdā", jo neesmu apguvusi tehniskās zināšanas ne akadēmiski, ne pašmācības ceļā, neprotu programmēt un neesmu IT sistēmu arhitekte, pat ne auditore. Taču nu jau vairāk nekā 10 gadus es strādāju kiberdrošības politikas veidošanā – no valsts kiberdrošības stratēģijas izstrādes līdz atbalstam privātajā sektorā.