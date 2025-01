Bezdarbs saglabājas tuvu vēsturiski zemākajam līmenim un turpmākajos dažos gados no pašreizējiem 7 % var mazināties līdz 6 %. Pat Latgalē, kur bezdarbs ilgstoši pārsniedza 20 % (bet pēc globālās finanšu krīzes atsevišķās pašvaldībās pat 30 %), tagad ir ap 10 % līmenī. Kaut arī vidējās algas ikgadējā kāpuma temps no pašreizējiem 8-12 % var piebremzēties līdz 6-7 %, zemās inflācijas apstākļos algas pirktspēja tāpat augs par iespaidīgiem 5 % gadā, kas, pēc Eiropas valstu standarta, ir daudz. Reģionālās atšķirības bija, ir un būs vienmēr, taču pārtikusī Rīga no pārējiem Latvijas reģioniem neko neatņem; tieši otrādi – galvaspilsētas arī daudz kur citur ir dzinēji reģionu attīstībai.