No banku regulatora un uzrauga puses pastāv vairākas iespējas, kā stimulēt banku vēlmi kreditēt. Viens no efektīvākajiem instrumentiem ir kapitāla prasību mīkstināšana noteiktiem finanšu instrumentiem, ieskaitot noteiktas kategorijas kredītus. Otrs instruments ir rezervju prasības. Trešais instruments ir ierobežojumi (rekomendējoši vai obligāti) banku dividenžu izmaksā (ECB to pielietoja Covid-19 laikā), bet šis instruments vairāk piemērots kā īstermiņa risinājums.

No valsts puses pastāv iespējas stimulēt bankas ar nodokļu instrumentiem. Valdības vērtētais instruments par papildu peļņas nodokli, ja netiek sasniegts noteikts kreditēšanas apjoms, ir viens no piemēriem. Tomēr šis instruments ir jāskata kontekstā ar konkurences palielināšanu tirgū (jaunu spēlētāju piesaisti). Jaunu lielu spēlētāju piesaiste Latvijas tirgum būs apgrūtinoša, ja papildu nodokļu slogs tiks uzlikts banku sistēmai.

Piesaistīt kredītus no starptautiskajām finanšu institūcijām (Ziemeļu Investīciju banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju banka), lai finansētu lielos valsts infrastruktūras projektus. Šajā virzienā jau tiek strādāts un ir daudz veiksmīgu piemēru . Šis instruments var tikt veiksmīgi izmantots lieliem projektiem, kur ir iesaistīta valsts vai tās kapitālsabiedrības. Papildus var tikt izmantotas garantijas no šīm institūcijām, lai pašu finansējumu veiktu ar Latvijas banku palīdzību.

Specializēto attīstības banku izveide. Šis instruments tiek izmantots dažādās valstīs (gan attīstītās, gan attīstības), un to galvenais uzdevums ir nodrošināt finanšu resursu pieejamību aizņēmējiem nozarēs, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas. Šo institūciju darbība var veicināt ekonomikas attīstību pie nosacījuma, ka ir stingrs kredītrisku novērtējuma "rāmis" un ļoti augsti pārvaldības principi, lai izvairītos no interešu konflikta un lobēšanas, izsniedzot kredītus. Latvijā šāda institūcija jau pastāv – "Altum". 2024. gada 9 mēnešos "Altum" atbalsta instrumentu portfelis bija 1,2 miljardi eiro.

Nebanku finanšu sektora aktīvāka iesaiste. Tagad nebanku aktīvi Latvijā veido aptuveni 24% no banku aktīviem (aptuveni 4,5 miljardi eiro), kur galvenokārt dominē līzinga un citi aizdevumu sniedzēji. Pašlaik notiek aktīva diskusija pasaulē (ASV un Eiropā) par to, vai šis sektors būtu aktīvāk jāregulē un jāuzrauga, lai samazinātu dažādus slikto prakšu gadījumus un, sektoram augot, neradītu draudus finanšu stabilitātei un ļautu precīzāk kalibrēt naudas politiku. Papildus līzinga un faktoringa kompānijām Latvijā darbojas arī citi kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji. Tiesa, to izsniegto kredītu apjoms ir mazs (aptuveni 800 miljoni eiro 2022. gadā), tomēr to kredītu apjomi strauji aug mājsaimniecību, bet jo īpaši nefinanšu sabiedrību (uzņēmumu) griezumā. Lielākais mīnuss šī sektora kredītiem ir augstās procentu likmes, ko kompensē elastīgāki kreditēšanas noteikumi.