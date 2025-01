Tā kā valsts budžets jāveido tautas un valsts ilgtspējīgas attīstības interesēs, valstī jābūt pamatotai un jēgpilnai cilvēktiesību aizsardzības politikai, kas tiešā veidā ir saistīta ar demogrāfijas politiku, bet par to citreiz. Līdz ar jābūt vienotai izpratnei, kam un kādi līdzekļi novirzāmi, lai, piemēram, nodrošinātu Satversmes 114.panta īstenošanu. Tādēļ ir jāzina arī 114.panta saturs un tvērums un tas, kas no tā izriet visas Satversmes sistēmā, proti, gan ņemot vērā Satversmes ievadu, gan arī Satversmes negrozāmo kodolu, kas ietverts Satversmes I. nodaļas pantos.

Latvijas publiskajā telpā strīds par to, kas ir Latvijas mazākumtautības un kāds ir mazākumtautību tiesību aizsardzības apjoms, manuprāt, pastāv kopš neatkarības atjaunošanas. Atsevišķos aspektos šos jautājumus ir izdevies atbildēt jau labu laiku atpakaļ, tostarp, arī virknē Satversmes tiesas nolēmumu. Taču bieži gadās, ka atrastās atbildes aizmirstas un autoritatīvus avotus sociālo tīklu laikmetā neapskatāmies, tādēļ koncentrētā veidā piedāvāšu virkni pieturas punktu.

Šādā kontekstā ir kavējusies pāreja uz izglītības sistēmu valsts valodā. Arī kopumā Latvijas iedzīvotāju savstarpējās komunikācijas pakalpojumu un citās publiskās vietās nostiprināšanās latviešu valodā nav bijis vienkāršs process. Ja izkāpjam no saviem burbuļiem un apskatāmies apkārt veikalos, restorānos, pārslēdzot radio kanālus utt., varam novērtēt, vai Latvijas telpa visaptveroši funkcionē latviešu valodā.

Domāju Satversmes tiesas konstatētais 2019. gada nolēmumā vēl arvien ir pamatots, proti, ka "Saeima un vairākas lietā pieaicinātās personas ir uzsvērušas, ka arī pēc valsts neatkarības atgūšanas krievu valoda Latvijā tiek plaši lietota sabiedrībā. (..) Šādā situācijā nav citas Latvijas mazākumtautības, kuru identitātes atgūšanai pēc padomju okupācijas laikā ilgstoši īstenotās rusifikācijas politikas Latvijas valsts jau kopš savas neatkarības atjaunošanas sniedz atbalstu(..). Arī citas lietā pieaicinātās personas pauda viedokli, ka krievu valoda Latvijā ir pašpietiekama, proti, ikdienas saziņā esot iespējams iztikt tikai ar krievu valodu un valsts valodu nemaz nezināt". Šāda situācija neatbilst Satversmei, tā neatbilst 114.pantam un to nav jāturpina uzturēt formātos, kurus uztur valsts budžets. Jāpiebilst, ka, ņemot vērā, ka pēc 2020. gada 1. janvāra Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju nepilsoņu ģimenēs dzimušie bērni automātiski ir Latvijas pilsoņi, izglītības iegūšanas valoda un saturs ir kritiski svarīgi Latvijas nākotnei.

Savukārt, kā to jau norādīja Satversmes tiesa, valstisko un demokrātisko procesu valodai ir jābūt valsts valodai. Līdz ar to valstī ir jāstiprina valsts valodas zināšanas un tās izmantošana sabiedrībā. Satversmes 114.pants nosaka, ka valsts atbalsta mazākumtautības, lai tās nezaudētu savu valodu un identitāti. Līdz ar to valsts projekti var būt vērsti, lai atbalstītu tās vēsturiskās mazākumtautības, kuru valoda un identitāte ir apdraudēta.