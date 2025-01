Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pievērš uzmanību šokējošiem Eurostat datiem – bezalkoholisko dzērienu cenas Latvijā ir visaugstākās Eiropā . Bezalkoholisko dzērienu produktu grupā ietilpst kafija, tēja, minerālūdens, atspirdzinošie dzērieni, kā arī augļu un dārzeņu sulas. Tās visas ir starptautiski tirgojamas preces ar ilgu derīguma termiņu. No ekonomikas teorijas viedokļa, ja tirgū ir konkurence, šādu produktu mazumtirdzniecības cenu starpvalstu atšķirībām jābūt ļoti mazām . Taču Eurostat dati liecina, ka jau 15 gadus bezalkoholiskie dzērieni Latvijā sistemātiski ir par 10–30% dārgāki nekā Lietuvā un Igaunijā (1. un 2. attēls).

Vairāk nekā pusi no bezalkoholisko dzērienu patēriņa Latvijā veido kafija. Tas nozīmē: ja bezalkoholisko dzērienu cenu starpvalstu atšķirības tiešām pastāv, tās, visticamāk, būs redzamas kafijas cenās. Šajā rakstā salīdzināju lielāko mazumtirdzniecības tīklu – "Rimi" un "Maxima" – kafijas produktu cenas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas internetveikalos . Salīdzināju nevis vienkārši "vidējo kafijas cenu par kilogramu" vai "lētākās kafijas cenu katrā valstī", bet katra zīmola cenas visa pieejamā sortimenta klāstā.

Maltā kafija

Tāpēc veicu sistemātisku analīzi - salīdzināju cenas visā sortimentā. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas "Rimi" internetveikalos vienlaicīgi pieejams 41 maltās kafijas zīmols. No tiem 35 gadījumos augstākā pilnā cena starp Baltijas valstīm ir tieši Latvijā; tikai divos gadījumos Latvijā ir zemākā cena (salīdzinājumam – Lietuvā zemākā cena fiksēta 17 reizes, Igaunijā – 25 reizes; 2. tabula). Tādējādi maltās kafijas pilnā cena Latvijas "Rimi" vidēji ir par 17% lielāka nekā Lietuvā un par 22% lielāka nekā Igaunijā.

Tālāk ķeros klāt "Maxima" internetveikalam "Barbora". Pirmā lieta, kas piesaistīja manu uzmanību, - maltās kafijas cena internetveikalos "Barbora" un "Rimi" ir aizdomīgi līdzīga. Piemēram, visai populārs maltās kafijas zīmols "Paulig Classic 500g" "Rimi Latvija" un "Barbora Latvija" maksā pilnīgi vienādi – 10.15 eiro (3. tabula). Tirdzniecības tīkli monitorē viens otru un, nosakot cenas, vērtē arī konkrētā produkta cenu konkurenta veikalā. Latvijas internetveikalā "Barbora" šis kafijas zīmols arī maksā visdārgāk – tās pilnā cena Lietuvā ir mazāka par piektdaļu, Igaunijā – par trešdaļu; bet akcijas dēļ faktiski Igaunijā to var nopirkt pat divreiz lētāk nekā Latvijā.

Un tas nav vienīgais gadījums, kad maltās kafijas cena Latvijas internetveikalos "Rimi" un "Barbora" sakrīt. No 16 maltās kafijas zīmoliem, kas vienlaicīgi pieejami internetveikalos "Rimi" un "Barbora" katrā no Baltijas valstīm, 12 gadījumos Latvijas "Rimi" un Latvijas "Barborā" pilnās cenas ir identiskas. Lietuvā un Igaunijā šādu cenu sakritības gadījumu ir krietni mazāk – attiecīgi 6 un 7. Tas, ka šīs cenu sakritības nav nejaušas, redzams arī pēc to sadalījuma pa maltās kafijas ražotājiem. Piemēram, Latvijā internetveikalos "Rimi" un "Barbora" cenas sakrita visiem Dallmayr, Davidoff, Lavazza, Merrild un Paulig ražotiem 12 maltās kafijas zīmoliem, bet atšķīrās tikai Jacobs ražotāja maltās kafijas 4 zīmoliem. Līdzīgi pa maltās kafijas ražotājiem strukturētas arī "Rimi" un "Barboras" cenu sakritības Lietuvā un Igaunijā, tikai cenu sakritības gadījumu ir mazāk (4. tabula).