Baltijas jūras kabeļu pārraušanas un citu risku kontekstā ir jābūt drošiem, ka esam gatavi dažādiem scenārijiem, viens no kuriem ir elektrības padeves pārtraukums jeb – angliski – "blackout". Liela mēroga un ilgstoši strāvas padeves pārtraukumi var būtiski ietekmēt sabiedrību un valsts iestāžu funkcionēšanu. Ja elektrība izdziest vienā dzīvoklī vai kāpņu telpā, tas ir viens gadījums, bet pavisam cits, ja bez elektrības uz ilgāku laiku paliek vesela pilsēta. Gan valsts un pašvaldību fiziskā, gan privātpersonu psiholoģiskā gatavība prasa nopietnu valsts, tās iedzīvotāju un privātā sektora uzmanību. Ne tik daudz pats notikums (vai notikumu sērija), drīzāk nepareiza reakcija uz to var izmaksāt ļoti dārgi.

Vienlaikus ir jāņem vērā Krievijas režīma atriebīgais raksturs. Latvija gatavojas fiziski atslēgties no BRELL tīkla, sākot ar 8. februāri, un kopā ar Lietuvu un Igauniju sinhronizēties ar Eiropas elektrosistēmu. Nevēlamies vairs būt atkarīgi no agresorvalsts noskaņojuma un noziedzīgajām avantūrām. Provokācijas ir iespējamas, un vienu no tādām nesen piedzīvojām jau pirms atslēgšanās. Arnis Kluinis šajā kontekstā nesen norādīja, ka "EstLink 2" pārraušana bijis eksperiments, kura mērķis bija noskaidrot, cik daudz enerģijas Baltija spējīga ģenerēt bez importa. Kluiņa rakstā ir minēts, ka minētais "eksperiments" apliecināja uz vietas ģenerētās elektrības pietiekamību Latvijas vajadzību nosegšanai.